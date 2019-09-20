Поведение Меган Маркл и принца Гарри не перестает приводить в недоумение их поклонников. Которых, кстати становится все меньше. Принц и герцогиня то нарушают собственные принципы, летая на частных самолетах, то нарушают королевские традиции… А теперь стало известно, что Меган и Гарри уже во второй раз за последнее время посетили местный паб, да не одни а со своим четырехмесячным малышом. Об этом сообщило издание «7Дней» со ссылкой на Hollywood Life.

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О появлении парочки в пабе The Rose and Crown стало известно после того, как кто-то из посетителей этого заведения не удержавшись, потихоньку сфотографировал Меган с семейством, а потом выложил эти снимки в Сеть. Как рассказали свидетели посещения принцем и герцогиней паба, они держались очень скромно. Шофер, который привез их в паб, остался в машине. Не стали заходить в заведение и два офицера полиции, сопровождавших пару. Своего малыша Арчи супруги оставили в «переноске-автокресле», а сами полакомились незамысловатой едой. Меган с энтузиазмом поедала жаренную картошку (видимо вспоминая любимые ей в детстве американские закусочные). А Гарри обедать не стал, зато позволил себе осушить пару пинт пива.

По всей видимости, учтя критику, которой они постоянно подвергаются, принц и герцогиня решили быть ближе к народу. С этой целью они и предприняли посещение паба. Но результат их действий оказался совсем не таким, как они ожидали. «О чем только думают Меган и Гарри? Кто же ходит с младенцем в питейные заведения???» — негодуют фанаты. Подобные комментарии появились в Сети еще в первый раз, когда парочка в первый раз наведалась с Арчи в The Rose and Crown — примерно три недели назад. Теперь же, когда они сделали это уже во второй раз, число осуждающих их подданных королевы Елизаветы удвоилось.

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