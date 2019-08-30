Меган Маркл и ее супруг удивили обитателей городка Уинкфилд, расположенного в графстве Беркшир. Местные жители просто не могли поверить своим глазам, когда опознали в молодой паре с ребенком, пристроившейся за одним из столиков в пабе «Роза и корона» (на фото) внука королевы Елизаветы с женой и сыном! Об этом сообщило издание «7Дней» со ссылкой на The Sun.

Меган и Гарри прибыли в паб не только с малышом Арчи, которому в начале сентября исполнится всего четыре месяца, а еще с одной дамой. Как засвидетельствовала одна из посетительниц паба, принц и герцогиня вели себя просто и непринужденно. Гарри успел выпить пару пинт пива, а Меган удовлетворилась стаканом воды, которой она запивала традиционные английские закуски. При этом малыш Арчи, по словам посетительницы «вел себя, как ангел». Он тихо сидел на коленях у матери и ни разу не заплакал.

Что же касается спутницы королевской парочки, сидевшей за их столиком, то как сообщили эксперты, рассмотревшие впоследствии снимки, потихоньку сделанные кем-то из посетителей паба, ей оказалась новая помощница Маркл – Фиона Макилвэм. Говорят, хотя официальная позиция Фионы — новый частный секретарь Меган и Гарри, на самом деле Макивэл, в прошлом опытный дипломат, была нанята, чтобы помочь герцогине и принцу подправить их имидж, сильно пострадавший от ряда необдуманных поступков. И первое, что по полученным от инсайдера сведениям, она посоветовала Гарри с Меган — не прятаться за дворцовыми стенами, а чаще выходить на публику и общаться с простыми британцами. Появление Меган с Гарри в пабе как раз и стало следствием советов Макивэл.

Напомним, необходимость в коррекции их линии поведения возникла у принца и герцогини после того, как они превратились в мишень для всеобщей критики. За то, что летают на частных самолетах, провозглашая себя борцами с загрязнением окружающей среды. И еще — из-за постоянных капризов, претензий и расточительности Меган, не желающей при этом, соблюдать правила поведения члена королевской семьи.

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