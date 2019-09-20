Президент США Дональд Трамп заявил о том, что в самое ближайшее время обсудит со своим ближайшим окружением возможный ответ на атаку беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщает РБК со ссылкой на агентство Bloomberg. По словам главы Белого дома, самым простым вариантом была бы военная операция против Ирана, однако сам он предпочитает другой путь.

Читайте также: Пентагон представит Трампу план ударов по Ирану

«Я мог бы прямо сейчас приказать нанести удар по 15 объектам в Иране, и мы сделали бы это. Но я считаю, что можно продемонстрировать силу и проявив сдержанность», — добавил глава Соединенных Штатов.

Minval.az