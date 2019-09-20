В пятницу Пентагон намерен представить президенту Дональду Трампу список мер, которые США могут принять в отношении Ирана в ответ на удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии, ответственность за которые Вашингтон выложил на Тегеран, сообщает агентство Associated Press (АР).

Эти меры, как сообщает агентство, ссылаясь на информированные источники, предусматривают нанесение авиаударов по конкретным целям на иранской территории, а также оцениваются возможные ответные шаги Тегерана. При этом президент «будет предупрежден, что военные акции против Исламской Республики могут вылиться в войну».

В то же время, в Вашингтоне хотели бы, чтобы кризис, сложившийся после ударов по объектам саудовского нефтепрома, был урегулирован мирно, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы хотим мирного решения, я думаю, Исламская республика Иран рассчитывает на то же», — цитирует слова Помпео межарабский телеканал «Аль-Арабийя»

При этом глава госдепа отметил, что «совершенно ясно», что за этими атаками стоит Иран, и что в регионе относительно этого существует «серьезный консенсус».

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников и крылатых ракет. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое — на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Minval.az