Вчера я встречался с армянским представительством Международного комитета Красного Креста, мне передали предложение Азербайджана об обмене двух граждан Армении на двух азербайджанцев.

«Детали процесса обсуждений раскрыть не могу. Требуется дополнительная работа для уточнения информации. Когда мы получим уточненную информацию, тогда и отреагируем», — сказал министр обороны Армении Давид Тоноян сегодня на пресс-конференции.

По его словам, это «гуманитарные действия и не надо рассматривать процесс с точки зрения обмена».

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Тоноян также подчеркнул, что решение должны принять представители сепаратистского режима, созданного в Нагорном Карабахе. «Я не исключаю возможность обмена», — добавил он.

На вопрос журналистов о том, что в Азербайджане находятся трое граждан Армении, однако Баку заявляет о двух гражданах, Тоноян заявил: «В Армении тоже немного больше азербайджанцев».

Как сообщал «Минвал», на днях Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан заявила, что Баку готов обменять граждан и военнослужащих Армении Карена Казаряна, арестованного за террористические и провокационные деяния на территории Азербайджана, и Араика Казаряна, добровольно сдавшегося армии Азербайджана в Физулинском направлении фронта, на взятых в заложники в оккупированном Кельбаджарском районе в 2014 году и незаконно осужденных Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

Вчера пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян заявил, что Ереван в курсе и обсуждает этот вопрос.

Minval.az