Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров встретятся 23 сентября в Нью-Йорке для продолжения переговоров по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщила в пятницу ТАСС пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

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«23 сентября в Нью-Йорке при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова», — сказала она.

Minval.az