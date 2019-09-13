Журналист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман в беседе с Inforeactor оценил значение Шнобелевской премии.

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«Напомню, что одним из лауреатов Шнобелевской премии стал советский физик Андрей Гейм. Эту награду он получил за исследования лягушек магнитным полем», — заявил эксперт.

По его словам, впоследствии Гейм стал лауреатом Нобелевской премии.

Как считает Вассерман, серьёзная наука — это исследования, судьбу которых предсказать почти невозможно.

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