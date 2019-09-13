Журналист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман в беседе с Inforeactor оценил значение Шнобелевской премии.
Читайте также: В США раздали Шнобелевские премии
«Напомню, что одним из лауреатов Шнобелевской премии стал советский физик Андрей Гейм. Эту награду он получил за исследования лягушек магнитным полем», — заявил эксперт.
По его словам, впоследствии Гейм стал лауреатом Нобелевской премии.
Как считает Вассерман, серьёзная наука — это исследования, судьбу которых предсказать почти невозможно.