Очередная 29-я церемония вручения Шнобелевской премии (известной также как анти-нобелевская премия) прошла в США.

Как передает РИА Новости, лауреатами среди прочих стали изобретатель машины для смены подгузников и ученые, которые установили, что определенный метод дрессировки животных может помочь в обучении врачей, сообщили организаторы.

Премия вручается журналом «Анналы невероятных исследований» (Annals of Improbable Research) за научные исследования, которые «сначала заставляют вас рассмеяться, а потом — задуматься». Несмотря на то, что многие исследования, за которые дают премию, кажутся на первый взгляд бессмысленными или абсурдными, многие из них, как намекают организаторы, все же имеют научную ценность.

Трое ученых получили премию за то, что выяснили, что известная технология дрессировки животных с помощью поощрительных звуков, издаваемых машиной — так называемое оперантное обучение — хорошо подходит для тренировки хирургов.

Голландские и турецкие ученые получили награду за то, что выяснили, какие деньги самые грязные в мире. Бактерии, способные сопротивляться медикаментам, дольше всего задерживались на банкнотах центрального банка Румынии, тогда как американские и канадские доллары, а также индийские рупии были не такими грязными. Бактериям помогли полимеры, которые используются при производстве румынской наличной валюты для борьбы с подделками и большей устойчивости денег к износу.

Иранский ученый Иман Фарахбакш получил премию в области техники за машину, которая способна менять детям подгузники. Аппарат запатентован в США.

Премия в области химии ушла японским ученым, давшим оценку общему количеству слюны, которое производит в день пятилетний ребенок.

Премия в области психологии досталась немцу Фритцу Страку, который «сначала открыл, что если мусолить ручку во рту, это заставляет человека улыбаться и тем самым делает его счастливым, но затем открыл, что это не так».

В номинации «медицина» победил Сильвано Галлус, который привел данные в поддержку теории, что пицца помогает избежать болезней или даже смерти, но только если она произведена и съедена в Италии.Награду по анатомии получили Роджер Мюссе и Буррас Бенгудифа за работу 12-летней давности о разнице температур в паху у одетых и раздетых французских почтальонов.

Премию мира получили несколько ученых из разных стран, которые установили шкалу для измерения приятных ощущений при почесывании.

Призы вручают настоящие нобелевские лауреаты — их в этом году на церемонии было четверо. Победителям вручают банкноту в десять триллионов зимбабвийских долларов времен гиперинфляции в этой стране.

Церемонию сопровождают пародийные представления и лекции, где экспертам предоставляют возможность объяснить свою работу сначала за 24 секунды, а затем — уложившись лишь в семь слов. Лауреатам, которые осмелятся явиться для вручения премии, дают на речь со сцены одну минуту, по истечении которой восьмилетняя девочка просит их прекратить и заявляет, что ей скучно.

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