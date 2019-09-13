Любой комментарий о получении Азербайджаном статуса наблюдателя ОДКБ без согласия Еревана останется лишь на уровне мнения, сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в ходе брифинга, комментируя слова вице-премьера России о возможности сотрудничества с Баку.

Ранее, как сообщал «Минвал», вице-премьер Юрий Борисов заявил, что ОДКБ всегда будет приветствовать сотрудничество со всеми бывшими республиками СССР, в том числе, Азербайджаном.

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«Мы видели комментарии, которые были даны относительно статуса и партнера ОДКБ. Нужно четко зафиксировать, что есть Устав ОДКБ, где указаны конкретные требования к партнеру и наблюдателю. Без согласия Армении любое мнение или комментарий просто останется таковым», — цитирует ее местный Sputnik.

По ее словам, «наблюдатель должен иметь дипломатические отношения со всеми странами ОДКБ».

Minval.az