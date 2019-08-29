27 августа 2019 года KFC провела тестирование продаж наггетсов и крылышек на растительной основе от Beyond Meat в одном из своих заведений в Атланте. Чтобы успеть их купить, клиенты начали прибывать в ресторан до открытия. Очередь перед заведением растянулась на несколько кварталов, пишет интернет-портал vc.ru со ссылкой на Adweek.

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Продажи были такими активными, что ресторану пришлось использовать весь запас продуктов, приготовленный в партнёрстве с Beyond Meat. По словам руководства заведения, число проданных наггетсов и крыльев за пять часов можно сравнить с количеством порций байтсов KFC, проданных за неделю. Абсолютные показатели компания не раскрывает.

По итогам тестирования компания примет решение, запускать ли продукт в нескольких заведениях или по всей сети в США.

Minval.az