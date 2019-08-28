KFC впервые предложит посетителям попробовать наггетсы и крылышки из искусственной курятины от компании Beyond Meat, сообщил Forbes со ссылкой на CNBC. Как отмечает телеканал, KFC стала первой в США сетью быстрого питания, которая решилась предложить посетителям курицу от Beyond Meat.

Продукция под названием Beyond Fried Chicken будет предлагаться в одном из ресторанов KFC в Атланте. Образцы получат посетители, оплачивающие свои заказы, в качестве «комплимента», пишет Bloomberg. На основе их отзывов будет принято решение о проведении более масштабных испытаний, сообщила KFC.

По мере роста популярности растительной альтернативы мяса продукция Beyond Meat все чаще появляется в ресторанах в США и Канаде, пишет Bloomberg. Но до сих пор компания поставляла только заменители говяжьего фарша для бургеров и сосиски из растительного мяса.

История Beyond Meat началась в 2009 году. Ее основатель Итан Браун сейчас является CEO компании. Среди ранних инвесторов — основатель Microsoft Билл Гейтс и актер Леонардо Ди Каприо. В мае Beyond Meat провела IPO на бирже Nasdaq, и с тех пор ее акции подорожали более чем на 500%.

Minval.az