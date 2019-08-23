Президент России Владимир Путин встретится со своим турецкой коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве 27 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Ранее 23 августа Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры, где обсудили ситуацию в сирийском Идлибе. Президенты договорились активизировать усилия по ликвидации терроризма.

После этого пресс-служба турецкого лидера сообщила о его планах посетить 27 августа Россию с однодневным визитом.

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