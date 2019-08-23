Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как отметили в пресс-службе Кремля, переговоры состоялись по инициативе турецкой стороны.

Лидеры РФ и Турции обсудили вопросы взаимодействия Москвы и Анкары в контексте стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб.

«Условлено об активизации совместных усилий в целях ликвидации исходящей из этого района террористической угрозы и обеспечения выполнения Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года», — говорится в сообщении, передает телеканал «РЕН ТВ».

С учетом предстоящего в сентябре пятого саммита государств – гарантов Астанинского процесса рассматривались и другие аспекты сирийского урегулирования, включая проводимую РФ, Турцией и Ираном совместно с ООН работу по формированию и запуску Конституционного комитета.

Кроме того, затрагивались вопросы ближневосточной повестки дня и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

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