Подрыв проекта строительства глубоководного порта Анаклия стал бы трагедией для Грузии. Так считает бывший американский дипломат, экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, который во время своей работы в регионе занимался вопросами безопасности и энергополитики.

В интервью IWPR Брайза рассказал о перспективах, которые проект открывает Грузии, и об отношении к нему Кремля.

«Стратегически порт Анаклия меняет для Грузии правила игры. Он открывает ей прямой доступ к крупномасштабным перевозкам со всего мира. Порт превратит Грузию в глобальный торговый хаб, что будет иметь большое значение с точки зрения укрепления ее суверенитета, независимости и безопасности. <…> Анаклия сведет на нет влияние, которые Россия, возможно, попытается оказать на Грузию. Именно поэтому Россия ненавидит этот проект», — приводит его слова онлайн-журнал СОВА.

По словам Брайзы, Вашингтон никогда не стремился к конфронтации с Москвой и не хочет, чтобы сложные экономические или политические отношения с Россией были у Грузии. Но Москва сама вознамерилась ограничить независимость соседней страны, нарушив ее территориальную целостность.

«Россия не станет использовать военную силу для срыва проекта Анаклия, поэтому, если он не падет жертвой ужасного внутреннего правового спора, который имеет место сейчас в Грузии, порт появится, и Россия не сможет этому воспрепятствовать», — подчеркнул Брайза, имея в виду событий вокруг «Консорциума развития Анаклии». На фоне расследования дела в отношении сооснователей TBC Holding (один из ключевых девелоперов) Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе консорциум покинул другой ключевой акционер – американская компания Conti International Group.

По мнению Мэтью Брайзы, если проект будет сорван, станет очевидно, что независимость Грузия эфемерна. «Учитывая сильную поддержку проекта со стороны грузинского общества и первоклассную команду, занимающуюся его разработкой, если такие серьезные инвесторы уйдут, это будет означать, что страна в лучшем случае обладает квази-независимостью, что подаст плохой сигнал о ее инвестиционном климате. Это ознаменует резкое изменение прогресса, достигнутого Грузией после «Революции роз» в улучшении ее инвестиционного климата и многих других сферах. Так что это будет трагедия для Грузии».

Американский дипломат отмечает, что в посольстве Соединенных Штатов, похоже, весьма обеспокоены сложившейся ситуацией – расследование по транзакции 10-11-летней давности началось в момент, когда Россия пытается противостоять ненавидимому проекту. «Все эти факторы, кажется, вызывали подозрения в посольстве США среди моих бывших коллег, которые знают о ситуации намного лучше меня», — добавил он.

Брайза также добавил, что проект Анаклии имеет большое значение для евроатлантических устремлений Грузии: «Это окажет огромное влияние на перспективы в НАТО. Порт будет использоваться для транспортировки оборудования и военной техники в Афганистан. НАТО также будет использовать порт для военных учений в Грузии. Но самое главное – Анаклия обеспечит Грузию поддержкой на случай, если не дай Бог, она вновь столкнется с серьезной напряженностью».

По признанию дипломата, крайне маловероятно, что альянс отправит войска, если Москва вновь предпримет военные действия против Грузии. Но в 2008 году возможностей порта Поти оказалось недостаточно, чтобы послать четкий сигнал России.

Порт Анаклия, как считает Брайза, поможет подтянуть Грузию и к Евросоюзу, значительно расширив объем торговли через Черное море и турецкие проливы. Это, в свою очередь, ослабит экономическое влияние России и ее способность контролировать Грузию.

Как сообщал «Минвал», бывший председатель парламента Грузии и кандидат в президенты Давид Усупашвили, говоря по поводу порта Анаклия, строительство которого уже длительное время затягивается, отмечал, что если Тбилиси испортит отношения с Баку, то Грузии придется закрыть все свои порты.

Minval.az