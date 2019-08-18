Власти Китая призвали Европейский союз немедленно прекратить любые вмешательства в дела Гонконга.

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«Мы вновь призываем ЕС соблюдать международное право и базовые принципы международных отношений, надлежащим образом уважать суверенитет Китая и немедленно прекратить вмешательства в дела Гонконга и внутренние дела КНР для того, чтобы не подрывать здоровое и стабильное развитие отношений между Китаем и Евросоюзом», — приводит ТАСС заявление постоянного представительства КНР при ЕС.

В постпредстве отметили, что «дела Гонконга являются в чистом виде внутренним делом Китая, в которое нельзя вмешиваться ни одному иностранному правительству или организации».

Minval.az