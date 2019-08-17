Евросоюз призвал власти Гонконга к сдержанности и отказу от насилия против участников протестов. Об этом говорится в распространенном в субботу в Брюсселе заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фредерики Могерини.

«В течение последних двух месяцев большое число граждан пользовалось своим базовым правом на свободу собраний. Однако в последние дни произошел ряд неприемлемых и жестоких инцидентов, которые могут привести к росту нестабильности и насилия. Критически важно, чтобы власти проявляли сдержанность, отказались от насилия и приняли срочные меры для деэскалации обстановки», — отмечается в заявлении.

ЕС всегда активно комментирует акции протеста любого масштаба, происходящие за пределами сообщества, однако полностью воздерживается от оценок полицейского насилия в самих странах Евросоюза, имевшего место, например, при разгоне массовых акций «желтых жилетов» во Франции или акций в поддержку независимости Каталонии в Испании, передает ТАСС.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

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