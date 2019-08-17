Приношу глубокие соболезнования всем искренним сторонникам, если не сказать, болельщикам Евразийского экономического союза(ЕАЭС) в России, Казахстане, Армении, Белорусии и Кыргызстане в связи со вполне обоснованными слухами о назначении академика РАН Сергея Юрьевича Глазьева, многолетнего советника президента Путина, на пост министра интеграции и экономики Евразийской экономической комиссии (ЕАЭК).

Все российские информагентства сообщили сегодня, что фактически кандидатура Глазьева уже согласована.

Окончательно этот вопрос будет решаться в октябре. Прежде этот пост занимала Татьяна Валовая, стоявшая у истоков экономической интеграции в СНГ. Сейчас она уже получила назначение в Женеву, где собирается возглавить один из офисов ООН.

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Известно, что советы тов.Глазьева(он представлял в Думе КПРФ) так ни разу и не были востребованы его высоким патроном, даже такие убийственные для заокеанского супостата, как предложение наводнить американскими долларами мировую экономику.

Не затем был нужен Глазьев Кремлю!

Просто там умели быть благодарными и расчетливыми.

Ведь Глазьев, один из создателей(вместе с Дмитрием Рогозиным) лево-патриотической партии «Родина», сумел в нужное для Кремля время увести ее из стана опасной для Путина оппозиции. И долго в этом состоянии ее удерживать.

Такая услуга стоила дорого…

Сегодня Глазьев и Путин устали друг от друга.

Первый, полный скорби по провалу проекту «Русского мира» на Донбассе, винит в этом Кремль. При этом лепит такого «горбатого», что даже путинский пресс-секретарь вынужден одергивать академика-маргинала. Так было пару месяцев назад, когда расстроенный победой Зеленского в Украине,он заявил, что теперь Трамп и «крайне правые силы» в США поставят перед новым режимом в Киеве задачу по массовому переезду на «зачищенные» от русского населения земли Юго-Востока Украины евреев из Земли обетованной, уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке.

Песков назвал это некорректным высказыванием, не отражающим точку зрения Кремля. Ну, действительно, не под всяким же идиотизмом там готовы подписаться…

С другой стороны, вряд ли в Кремле готовы спорить с другим тезисом Глазьева, изложенной в той же статье, где про переезд евреев, — про «успех американского давления на государства ЕАЭС, первые результаты которого уже налицо, смена кириллицы на латиницу в Казахстане».

По моему глубокому убеждению, отпасовывание в сторону Евразийского союза столь пещерного антизападника, сделанное Кремлем, может означать либо стремление превратить эту структуру в орудие реванша за «катастрофические потери Русского мира»( из той же статьи) либо элегантное избавление от опостылевшего советника.

Не исключаю, что утечка информации о возможном назначении товарища академика Глазьева главным по интеграции в ЕАЭС исходит из этой же структуры, где хотели бы избежать столь одиозного дара «кремлевских данайцев».

В любом случае, имиджу Евразийского союза не позавидуешь, даже если академика не возьмут в министры.

Аркадий Дубнов, Facebook

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