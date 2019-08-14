Находящийся в Украине бывший президент Грузии Михаил Саакашвили подверг критике проект ведущей к российской границе скоростной автомагистрали Коби-Гудаури, строительство которой на этой неделе анонсировал глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе.

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«В случае строительства автобана для России открывается военная дорога для быстрого взятия Тбилиси», — написал Саакашвили в среду на своей странице в «Фейсбуке».

По мнению бывшего грузинского президента, строительство этой автомагистрали входит в интересы России и «развитие туризма тут ни при чем», отмечает «Интерфакс».

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