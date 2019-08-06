Руководитель аналитического центра «Атлас» Эльхан Шахиноглу коснулся провокационного заявления премьера Армении Никола Пашиняна о том, что оккупированный нагорно-карабахский регион Азербайджана является «неотъемлемой частью Армении».

Лозунг «миацум» (арм. «воссоединение») был первым лозунгом, который озвучивали сепаратисты Нагорного Карабаха в конце 1980-х годов. Затем они отказались от него, так как сепаратисты и стоящие за ними силы осознали, что «воссоединение» будет воспринято международным сообществом в качестве аннексии, и тогда они лишаться необходимой им поддержки. Поэтому сепаратисты отказались от лозунга воссоединения с Арменией и начали борьбу за «независимость», как и сепаратисты других стран, осуществив оккупацию наших земель, под видом «идеи независимости», пишет он.

Во-первых, они понимали, что идея «воссоединения» ослабит в международном сообществе позиции Армении по «отделению Нагорного Карабаха от Азербайджана.

Во-вторых, озвучивание идеи «присоединения Нагорного Карабаха к Армении» означало бы отказ от переговоров, интенсивное нарушения прекращения огня, повышение вероятности войны с Азербайджаном. Опасаясь этого, бывшее руководство Армении даже все время откладывало вынесение на голосование в парламенте вопроса «признания Нагорного Карабаха».

Нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян, как отмечает Э.Шахиноглу, избрал другой путь, нежели его преемники. Он снова вернулся к позабытому лозунгу о «воссоединении» и 5 августа (надо не забывать эту дату) объявил, что «Карабах – это Армения». Позиции Пашиняна в Нагорном Карабахе слабы, и он хочет, чтобы на «президентских выборах» в следующем году в кресло сел его человек. Может, Пашинян сказал, что «Карабах – это Армения» именно с этой целью, чтобы его кандидат начал свою предвыборную кампанию с таким лозунгом.

Какова бы ни была цель Никола Пашиняна, но своим «лозунгом» он переступил красную черту. Со вчерашнего дня лица, стоящие во главе сепаратистов Нагорного Карабаха, начали делать осторожные заявления о том, что возвращение к лозунгу «миацум» дорого им обойдется.

«Не исключаю, что в скором времени лидер «Карабахского клана» Роберт Кочарян сделает из тюрьмы заявление о том, что Пашинян завязал опасную игру. Какой бы странной ни была эта ситуация, но возможно, что высказывания, которые Кочарян сделает против Пашиняна, сыграют на руку Азербайджану в его будущих планах.

Что мы должны делать в этой ситуации?

Во-первых, немедленно следует потребовать реакции международных организаций на заявление Пашиняна. И подтверждение, и отрицание этого заявления Пашиняна в Ханкенди пойдет нам на пользу. Подтверждение может расширить наши возможности для маневра, а отрицание – ослабит позиции Пашиняна среди армян.

Во-вторых, МИД Азербайджана и Министерство обороны должны распространить совместное жесткое заявление. Своим заявлением в Ханкенди Пашинян перечеркнул все достигнутые до сих пор устные договоренности, не осталось никаких «Пражского процесса» или «Мадридского плана».

В-третьих, на самом деле Пашинян, сам того не осознавая, расширяет возможности маневра для азербайджанской армии. Надо использовать этот шанс и «ковать железо, пока горячо». Войны в мировой истории начинались с какого-то неверного заявления или действия. Но это решение не так-то просто принять. Для свободного действия армии помимо политического решения еще необходимо полностью нейтрализовать механизм, союзничающий с нашим врагом. Мы должны и это сделать», — резюмирует Шахиноглу.

Minval.az