За визитом премьер-министра Армении Никола Пашиняна 27−28 февраля этого года в Исламскую Республику Иран для местной армянской общины последовали сложности, хотя и армяне ИРИ, и глава правительства соседней страны были воодушевлены этой встречей. Как пишут сегодня, 5 августа, армянские СМИ, сложности появились вслед за одним «неосторожным селфи» Пашиняна, сделанным во время визита в Иран. Об этом сообщил портал Eadaily.

Воодушевлённый встречей с иранскими армянами в тегеранском спортивно-культурном союзе «Арарат» премьер сделал селфи и сразу же опубликовал его. Плакат с надписью: «Арцах (имеются в виду оккупированные армянами территории Азербайджана — прим. «Минвала») — это Армения, и точка!», прикреплённый к стене на заднем плане, попал в кадр главы правительства.

Азербайджанцы Ирана сразу распространили селфи Пашиняна в социальных сетях, что стало темой для серьёзных обсуждений и почвой для роста антиармянских настроений в Иране. В результате жизнь и деятельность иранских армян после визита лидера «бархатной революции» в ИРИ оказалась под строгим контролем иранских спецслужб, отмечают комментаторы.

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Сейчас представители армянской общины Ирана перед организацией какого-либо мероприятия должны в подробностях ознакомить с его программой соответствующие госслужбы Исламской Республики и только после полученного одобрения и утверждения представленной повестки получить разрешение на его проведение. Это наиболее остро ощущается в Тебризе, Урмии и прилегающих населенных пунктах Южного Азербайджана, преимущественно населённых азербайджанцами.

Так, 24 июля в армянской церкви Святого Степаноса, расположенной в провинции Восточный Азербайджан, должна была состояться литургия, на которую были приглашены гости. Об этом были проинформированы представители спецслужб ИРИ, которые тщательно допросили всех о предстоящем мероприятии. Только после этого организаторы мероприятия получили возможность осуществить задуманное.

Minval.az