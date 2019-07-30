Передвижение паломников и туристов по территории пещерного монастырского комплекса Кешикчидаг (Давид-Гареджи), ограничено в целях безопасности и во избежание инцидентов. Об этом заявил замглавы грузинского МИД Лаша Дарсалия.

«После последнего инцидента азербайджанская сторона увеличила количество пограничников и на подконтрольной им территории разместила временную инфраструктуру для логистического обеспечения. Параллельно, на указанном участке увеличилось и количество грузинских пограничников. При этом в целях безопасности и во избежание дальнейших инцидентов установлено временное ограничение на передвижение паломников и туристов», — цитирует дипломата местный Sputnik.

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По его словам, на данном этапе пограничные ведомства Грузии и Азербайджана активно ведут переговоры, чтобы полностью разрядить обстановку и вернуть ситуацию в обычное русло.

«Параллельно этому процессу недопустимо искусственное обострение ситуации. Подобные инциденты наносят вред стратегическим отношениям двух стран», — добавил Дарсалия.

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