На территории, прилегающей к монастырю Удабно в «Кешикчидаг» (Давид Гареджи), проходит встреча между грузинской и азербайджанской сторонами, сообщают грузинские СМИ.

«Подтверждаем проведение встречи в Давид Гареджи», — сообщили в МВД Грузии, не уточняя детали о том, кто присутствует на ней, по чьей инициативе встреча проводится и каких вопросов касается.

Встреча, предположительно, связана с инцидентом, произошедшим вчера между азербайджанскими пограничниками и местным населением.

В соцсетях накануне распространились видеокадры, согласно которым группа граждан Грузии попытались напасть на азербайджанских пограничников на территории монастырского комплекса «Кешикчидаг».

Ранее стало известно, что посол Грузии в Баку Зураб Патарадзе вызван в понедельник в МИД Азербайджана для дачи разъяснений относительно нападения на пограничников Азербайджана.

Minval.az