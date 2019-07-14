13 июля власти Египта открыли для туристов расположенную в некрополе египетских фараонов Дахшур в 40 км от Каира «ломаную» пирамиду фараона Снорфу.

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ВВС сообщает, что для посетителей открыли узкий 79-метровый тоннель, который ведет к двум комнатам глубоко внутри пирамиды.

Также археологи презентовали мумии, маски и инструменты, обнаруженные во время раскопок, которые начались возле некрополя в 2018 году.

«Ломаная» пирамида отличается формой от других, в том числе от Розовой (Северной) пирамиды, – ее нижняя часть конструкции поднимается под углом 54 градуса, верхняя – под углом 43 градуса.

Minval.az