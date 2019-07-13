В Египте 13 июля впервые для посетителей открыли одну из старейших «ломаных» пирамид фараона Снофру.

До этого в памятнике архитектуры велись продолжительные реставрационные работы.

«Мы впервые решили открыть для посещений ломаную пирамиду», — сказал на церемонии открытия генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Мустафа аль-Вазири.

Вход в пирамиду находится на высоте 12 метров, затем вниз идет узкий проход высотой чуть больше метра. Через 80 метров посетители оказываются у коридоров, которые выходят к шахте. По деревянной лестнице туристы могут подняться наверх, передает телеканал «РЕН ТВ».

Отметим, что эта пирамида известна благодаря своей форме и углу наклона в 48 градусов. Усыпальница Снофру, которую построили для правителя этой династии примерно в 2596 году до нашей эры, находится в комплексе Дахшур под Каиром. Саркофаг царя Древнего царства до сих пор не обнаружили.

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