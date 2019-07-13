Нападающий сборной Франции по футболу Антуан Гризманн прокомментировал свой переход в каталонскую «Барселону» из мадридского «Атлетико».

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«Пришло время принять вызов и отправиться до нового места назначения. Наши пути сошлись. Я буду защищать цвета «Барсы» со всей преданностью и страстью. Это наш момент, наш путь», — приводит слова Гризманна El Mundo Deportivo.

«Чемпионат» отмечает, что Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 года. В минувшем сезоне он провёл 48 матчей во всех турнирах, забив 21 мяч и отдав 10 результативных передач. 12 июля француз стал игроком «Барселоны». Каталонцы заплатили за трансфер €120 млн.

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