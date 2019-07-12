«Барселона» завершила одну из главных трансферных саг лета. Француз Антуан Гризманн официально перешёл в каталонский клуб из мадридского «Атлетико». Как сообщается на официальном сайте сине-гранатовых, чемпион мира подписал пятилетний контракт, сумма трансфера составила 120 миллионов евро.

Согласно контракту, сумма отступных за французского форварда составит 800 миллионов евро.

«Лайф» отмечает, что Гризманн уведомил руководство «Атлетико» об уходе ещё в конце прошлого сезона, однако затем мадридцы взбунтовались, узнав о том, что француз и «Барселона» вели тайные переговоры ещё с зимы. В итоге нападающего вызвали на предсезонный сбор. Однако «Барселоне» удалось урегулировать ситуацию, заплатив 120 миллионов евро.

Гризманну 28 лет, с «Атлетико» он выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Также футболист является чемпионом мира в составе сборной Франции.

Minval.az