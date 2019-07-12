Поставки С-400 в Турцию начались в пятницу. Первые компоненты С-400 доставлены в Анкару.

Об этом сообщает Минобороны Турции.

«Первая партия компонентов ЗРК С-400 поступила в Турцию. Доставка осуществляется на авиабазу Мюртед в провинции Анкара», — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

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Власти все еще изучают варианты расположения С-400, обсуждалась возможность их размещения в Катаре или Азербайджане, чтобы избежать повышения градуса турецко-американской напряженности в связи с покупкой, — заявил пресс-секретарь турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на прошлой неделе.

Minval.az