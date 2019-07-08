Нецензурные высказывания телеведущего грузинского оппозиционного телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес президента России являются повторной попыткой госпереворота, который недавно был предотвращен грузинскими правоохранителями. Об этом в понедельник заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский на брифинге, передает Грузия Online.

«Грязная политическая провокация, которую увидело в эфире «Рустави 2″ грузинское общество, представляет повторную попытку государственного переворота, <…> целью которой является дестабилизация, создание новой волны конфликта между государствами (Грузией и РФ — прим. ТАСС), экономических проблем для граждан Грузии, провоцирование санкций», — сказал Вольский, отметив, что скандальный эфир журналиста создает риски находящимся в России гражданам Грузии.

По словам вице-спикера, высказывания Габуния не являются обычным редакционным эксцессом частной телекомпании, а служат частью «многолетней войны» экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение» против грузинского народа.

Как ранее сообщал «Минвал», Габуния в воскресенье в своей авторской передаче «Постскриптум» больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Его высказывания резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, МИД и экс-глава внешнеполитического ведомства Михаил Джанелидзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала Ника Гварамия. Выходка Габуния вызвала негативные отклики среди большого числа грузинских пользователей Facebook.

Minval.az