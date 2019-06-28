Посольство РФ в Армении в ответ на запрос Minval.az подтвердило факт встречи чрезвычайного и полномочного посла РФ в Армении Сергея Копыркина с представителей организационного комитета форума «Стратегический союз Армения-Карабах», состоявшегося в мае в оккупированном Ханкенди. Об этой встрече сообщили СМИ Армении. Тогда же главный редактор Minval.az Эмиль Мустафаев отправил информационные запросы в посольства РФ в Азербайджане и Армении.

Как уже сообщал «Минвал», в МИД Азербайджана вызван представитель посольства РФ для внесения ясности в информацию о встрече российского посла в Армении с представителями оргкомитета форума «Стратегический союз Армения — Арцах». Как теперь сообщила Minval.az официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, российские дипломаты попросили время для того, чтобы прояснить ситуацию.

Посольство РФ в Азербайджане на запрос «Минвала» не ответило. Однако российская дипломатическая миссия в Армении ответила на наш запрос и посоветовала ознакомиться с пресс-релизами посольства, размещенными на его официальном сайте.

На официальной странице российской дипломатической миссии в Армении официально указывается, что «25 июня Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Армении Сергей Копыркин принял представителей организационного комитета Форума «Стратегический союз Армения-Арцах» Армена Рустамяна, Давида Шахназаряна и Гегама Назаряна по их просьбе. Члены оргкомитета представили итоги майского заседания Форума в Нагорном Карабахе, передав Послу как представителю страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ текст итоговой декларации на русском языке».

Таким образом, российская дипломатическая миссия признала сам факт скандальной встречи посла С.Копыркина и использование на своем официальном сайте термина «Арцах».

В ближайшее время на сайте Minval.az будет размещен анализ ответа российской дипломатической миссии в Армении.

Minval.az