Часы, украденные у 22-летнего азербайджанца на испанском острове Ибица, оказались репликой стоимостью $1200. Об этом сообщили российские СМИ.

«Украли реплику, а не оригинал», — рассказал осведомленный источник корреспонденту «Аргументов недели».

По словам пострадавшего, все произошло днем на набережной города, где он гулял с другом. Грабитель сорвал часы с его руки, после чего российский бизнесмен азербайджанского происхождения обратился в полицию.

Ранее британские СМИ сообщали, что грабитель завладел часами стоимостью один миллион фунтов.

Оригинальные часы Richard Mille на сегодняшний день одни из самых дорогих. Отличительная черта — сверхмалый вес (менее 40 граммов — ред.). На создание часов авторов вдохновили машины команды McLaren «Формулы-1».

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