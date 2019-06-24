Члены оппозиционной парламентской фракции «Национальное движение» заявляют, что не позволят министру внутренних дел Грузии Георгию Гахария выступить на пленарном заседании.

«Власти назначением парламентских выборов (2020 года) по пропорциональной системе сделали первые шаги, но вместо того, чтобы успокоить ситуацию, сейчас сказали, что преступник Гахария должен прийти в пятницу в парламент и что мы должны его выслушать», — заявил журналистам представитель фракции Роман Гоциридзе.

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По его словам, «вся страна» требует отставки Гахария, чтобы он взял на себя политическую ответственность, а вместо этого происходит игнорирование мнения общественности.

«Они (власти) подливают масло в огонь», — сказал Гоциридзе, отметив, что «Гахария не войдет в зал заседаний».

Minval.az