Взрывы на складах воинской части Арыси могут продолжатся несколько дней, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на главу комитета по чрезвычайным ситуациям Владимира Беккера и акима региона Умирзака Шукеева.

«Мы через каждый час проводим обход, объезд города. Можно сказать, что практически никого в городе не осталось. Патрули, военная, полиция стараются вывезти людей. Масштабы очень большие, это может продолжаться несколько дней», — сказал аким.

Владимир Беккер заявил, что в окрестности Арыси есть неразорвавшиеся снаряды. Высоковольтные линии электропередач повреждены, оборваны провода, завалены опоры.

«К жителям города хочу обратиться: воздержаться от посещения жилых домов, чтобы это не привело к более трагическим последствиям. Пожар до сих пор продолжается, на складах происходят отдельные взрывы и детонации боеприпасов. Сил и средств достаточно. Взрывы могут продолжаться несколько дней, как отметил аким», — заявил Беккер.

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