В Стамбуле завершилось голосование на повторных муниципальных выборах, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Читайте также: В Стамбуле начались повторные муниципальные выборы
Сразу после завершения голосования начинается подсчет голосов.
В Стамбуле завершилось голосование на повторных муниципальных выборах, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Читайте также: В Стамбуле начались повторные муниципальные выборы
Сразу после завершения голосования начинается подсчет голосов.
Дата: 2019/06/23 18:03
Раздел: Мир
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