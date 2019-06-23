В Стамбуле завершилось голосование на повторных муниципальных выборах, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

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Сразу после завершения голосования начинается подсчет голосов.

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