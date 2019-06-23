В Стамбуле началось голосование на повторных муниципальных выборах. На выборах смогут проголосовать 10560963 избирателя.

По итогам голосования будет избран глава муниципалитета и состав муниципальных советов провинции Стамбул сроком на пять лет, сообщает агентство Анадолу.

Кандидатами на пост главы муниципалитета Стамбула являются: от Партии справедливости и развития — Бинали Йылдырым, от Союза наций в составе Республиканской народной партии и İYİ Parti — Экрем Имамоглу, от Партии благоденствия — Недждет Гекчинар и от партии Vatan (Родина) — Мустафа Илькер Юджель.

В Стамбуле 31124 избирательных участка будут открыты до 17:00 по местному времени.

Решение о перевыборах было принято ЦИК Турции в ответ на обращение правящей Партии справедливости и развития, потребовавшей пересчета голосов на выборах 31 марта по Стамбулу.

ЦИК аннулировал решение о выдаче удостоверения мэра Стамбула кандидату от Республиканской народной партии Турции Экрему Имамоглу и постановил провести перевыборы.

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