Грузинские кистинцы (этнические чеченцы) возмущены заявлением Рамзана Кадырова и прозвучавшими неприкрытыми угрозами в адрес Грузии и заявляют, что для них Кадыров является предателем чеченского народа. Кистинцы заявляют, что станут первыми, кто пойдет воевать против кадыровцев, если они хоть на пядь пересекут границу Грузии, сообщает Грузия Online.

«Зря Рамзан Кадыров напоминает, что до Грузии всего двести километров. Он должен прекрасно знать, что в Грузии его же народ проживает более двухсот лет и всего какой-то год назад в Панкиси сорвали его плакаты и растоптали. Этим они показали, что Кадыров для них лишь предатель чеченского народа. Они будут первыми, кто в первых рядах пойдет воевать, если хоть на пядь [Кадыров и боевики] пересекут границу Грузии.

Пусть Кадыров не забывает, что Российская Империя для Чечни является таким же оккупантом-чудовищем, как и для Грузии.

С нами более 350 тысяч чеченцев, которые являются гонимыми Российской Империей в Европе, и весь чеченский народ, который на протяжении веков борется против Российской Империи за свободу, как и Грузия.

И пусть не забывает, сколько кровавых геноцидов устроила его народу Российская Империя на протяжении трехсот лет. Пусть не забывает и того, как переброшенные им и Путиным в войне в августе 2008 года чеченские спецназовцы открыли втихаря грузинским военнослужащим коридор и сколько грузин спасли ценой своей жизни», — говорится в заявлении кистинки Нонны Хангошвили (Туми Дишни).

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