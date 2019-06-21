США отменили удар по Ирану за 10 минут до запланированного времени, сообщил в пятницу в Twitter президент США Дональд Трамп.

«За 10 минут до удара я остановил его, это несоразмерно уничтожению беспилотника», — написал американский президент.

Он подтвердил ранее опубликованную в The New York Times информацию, о том что вариант прямой атаки по целям в Иране рассматривался накануне.

Президент также сообщил, что США готовили удары по трем целям в Иране.

«Прошлой ночью мы были готовы отомстить ударами по трем разным точкам, когда я спросил, сколько человек погибнет. 150 человек, сэр, ответил генерал. За десять минут до удара я отменил его, потому что это несоразмерно сбитому дрону, в котором не было людей», — написал Трамп.

Minval.az