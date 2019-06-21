Президент США Дональд Трамп в четверг, 20 июня, утвердил нанесение ударов по Ирану в ответ на сбитый американский дрон, но затем отозвал свое решение, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Сотрудники администрации Белого дома на условиях анонимности рассказали, что Трамп утвердил удар по ряду целей, включая радары и ракетные батареи. Когда пришел приказ об отмене, корабли уже были на позициях, а самолеты — в воздухе, заявил один из собеседников NYT.

По данным издания, удар планировалось нанести рано утром, чтобы минимизировать риски жертв среди гражданских лиц. Однако вскоре военные получили сообщение о том, что операция отменяется, по крайней мере временно.

В Белом доме и Пентагоне отказались от комментариев.

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