Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе прерывает свой визит в Азербайджан и возвращается в Грузию. Об этом Первому каналу Грузии сообщили в пресс-службе парламента.

Как сообщает журналист Первого канала Грузии из Баку, Ираклий Кобахидзе отменил все запланированные в рамках визита встречи, в том числе с президентом Азербайджана и премьер-министром.

Визит Ираклия Кобахидзе в Баку начался 20 июня и должен был завершиться 22 июня.

В четверг информагентство 2020NEWS со ссылкой на источник, близкий к правящей партии «Грузинская мечта», сообщило о том, что Кобахидзе из-за событий в Тбилиси прервал свой официальный визит в Азербайджан и возвращается в Грузию, чтобы подать в отставку.

Minval.az