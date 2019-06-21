Член Госдумы РФ Сергей Гаврилов пояснил в интервью изданию «Коммерсант», почему он сел в кресло председателя парламента Грузии.

По его словам, его пригласили сесть именно на это место.

«Никаких недомолвок по этому поводу не было. Куда меня приглашает сесть принимающая сторона — там я и располагаюсь», — заявляет Гаврилов и отмечает, что по протоколу это место занимает председатель Генеральной ассамблеи, а в этом конкретном случае он.

По словам Сергея Гаврилова, место спикера парламента он занял и в Греции, и в Ливане и других странах.

«Конечно, я готов работать хоть на приставном стульчике — честно, я скромный человек и не гонюсь за почестями. Куда посадят хозяева — туда я и сяду. В данном случае посадили вот сюда», — заявляет Гаврилов.

Депутат отмечает, что заседание проходило корректно, однако во время перерыва в здание «ворвались экстремисты» и уничтожили документы.

Сергей Гаврилов называет ложью информацию, распространенную оппозицией Грузии о том, что он участвовал в боевых действиях в Абхазии.

«Это ложь и провокация. И мне очень печально, что грузинские СМИ подхватили ее. Кстати, наши депутаты видели, как грузинских журналистов направляли кураторы, говорившие на американской версии английского языка», — заявил Гаврилов.

В Грузии в ночь на 21 июня прошли масштабные протесты перед зданием парламента в Тбилиси против участия и действий российского депутата и председателя Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова, который вел заседание в здании грузинского парламента, заняв кресло спикера парламента.

В связи с этим протестующие требуют отставки председателя парламента и министра внутренних дел Грузии. Полиция применила к собравшимся слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Много пострадавших.

Minval.az