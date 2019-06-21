Грузинское МВД заявило, что происходящее в центре Тбилиси и действия протестующих говорят о «попытке массового переворота». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее заявление ведомства.

В МВД подчеркнули, что сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ, так как протестующие не слушали призывы о прекращении действий.

Антироссийские протесты в Тбилиси. Live

«Участники акции продолжали вторжение в здание парламента, попытку противостоять полиции и не повиноваться их законным требованиям», — отметили в ведомстве.

МВД считает, что в настоящее время в стране пытаются провести массовый переворот.

«МВД даст соответствующую оценку попытке массового переворота и вторжения в здание парламента», — уточняется в ведомстве.

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