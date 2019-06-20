Михаил Саакашвили призывает оппозиционные партии Грузии к консолидации — третий президент страны считает, что правящая партия «Грузинская мечта» ответственна за сегодняшние события и должна быть отстранена от власти мирным путем, передает агентство «Новости-Грузия».

«То, что сегодня произошло в Грузии, было окончательной точкой в унижении, наплевательстве на Грузию, на ее символику, на ее ценности, коронацией той политики, которую на протяжении лет проводит Бидзина Иванишвили», — сказал он в видеообращении на своей странице в Facebook. По мнению экс-президента Грузии, сейчас необходимо мирно отстранить Иванишвили от власти, а после, путем выборов, назначить новое правительство.

«Я думаю, что сейчас необходима консолидация, единство… Люди со всех сторон должны объединиться, собраться в кулак и мирно добиться его (Иванишвили) отстранения… В этом вопросе я до конца готов поддерживать, а также включиться в процесс там, где вы, грузинский народ и политический спектр, сочтете необходимым», — заявил Саакашвили.

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