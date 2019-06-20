Президент США Дональд Трамп на фоне ситуации со сбитым американским БПЛА заявил, что Иран совершил «большую ошибку».

«Иран совершил очень большую ошибку», — написал он в четверг в своем Twitter.

Iran made a very big mistake! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 июня 2019 г.

Телеканал NBC со ссылкой на источники в администрации сообщил, что в четверг в Белом доме пройдет совещание, где будет обсуждаться ответ на действия Ирана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.

Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом.

Minval.az