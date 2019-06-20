Иран сбил беспилотник США над Ормузским проливом, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

«Беспилотный разведывательный летательный аппарат типа Global Hawk RQ-4A был сбит иранской ракетной системой типа «земля-воздух» во время полета в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом в начале дня»,- говорится в сообщении.

«Это необоснованная атака на наблюдательную миссию США в международном воздушном пространстве»,- отметили в CENTCOM.

Утром 20 июня командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщило об уничтожении БПЛА Global Hawk в небе над провинцией Хормозган. В КСИР заявили, что беспилотник был сбит из-за нарушения воздушного пространства страны.

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