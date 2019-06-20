Все переговоры по гуманитарным и экономическим вопросам между Россией и Грузией находятся под угрозой срыва, — об этом заявил делегат Межпарламентской ассамблеи православия, глава комитета по развитию гражданского общества Госдумы России Сергей Гаврилов в связи с сегодняшними событиями в парламенте Грузии.

По словам Гаврилова, российским делегатам пришлось покинуть зал заседаний в сопровождении службы безопасности.

Как сообщает РИА Новости, Сергей Гаврилов также заявил, что «за день до визита делегации была распространена ложная информация о том, что он якобы участвовал в войне в Абхазии и Приднестровье», что Гаврилов отрицает. Впрочем, за день до приезда он же в интервью телекомпании «Рустави 2» лично заявлял, что признание независимости оккупированных территорий Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона, имеет историческое значение и Грузии с Россией следует налаживать отношения в этой «новой действительности».

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