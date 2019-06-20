«Полностью разделяю искреннее возмущение наших сограждан в связи с событиями в грузинском парламенте», — говорится в заявлении председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, которое распространяет пресс-служба «Грузинской мечты» на странице в соцсети Фейсбук.

«Недопустимо, чтобы представитель государства-оккупанта возглавлял в парламенте Грузии какой-либо форум, за этим обязательно должно последовать реагирование. Как мне сообщили, это была протокольная ошибка, политическое значение которой, к сожалению, не учли организаторы и за этим должно последовать соответствующее реагирование. Я уже говорил с председателем парламента, выразил свою жесткую позицию, и разумеется, моя рекомендация была о немедленном прекращении этого заседания», — заявил Иванишвили.

В свою очередь премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что «тяжелейшим является видеть у главной трибуны высшего законодательного органа Грузии депутата страны-оккупанта».

«Этот факт наносит ущерб идее нашей свободы, наносит ущерб грузинскому парламентаризму!

Я полностью разделяю справедливый протест грузинского общества и призываю организаторов — немедленно объяснить общество причины произошедшего и осуществить суровое реагирование», — заявил премьер-министр Грузии.

Minval.az