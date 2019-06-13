На линии фронта наблюдается эскалация напряженности. Несколько дней назад выстрелом с армянской стороны были убиты майор Агиль Омаров и военнослужащий Эльшан Халилов. А 12 июня ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из 60-мм минометов и, применяя зенитно-ракетный комплекс «ОСА», предприняли попытку сбить наши авиационные средства. Две ракеты, выпущенные из зенитно-ракетного комплекса, не поразив цели самоликвидировались в воздухе, заявили в Минобороны Азербайджана.

В связи с очередным обострением на фронте, общественность задается вопросом: как скоро Азербайджанские ВС начнут полноценные военные действия? Ведь предел терпения уже накален.

Сотрудник Minval.az задал этот вопрос военному эксперту Абузеру Абилову, который рассказал следующее:

— 12 июня армянские СМИ и СМИ непризнанного Карабаха сделали заявление о том, что ВВС Азербайджана часто начали летать над «их территорией», отметив также, что полеты эти являются «грубым» нарушением международного права. О каком международном праве карабахские сепаратисты вообще говорят? Так называемая «НКР» не признана никем в мире, даже той же самой Арменией! Какие границы у этого «государства» могут быть? Это исконно азербайджанские земли и потому ВВС Азербайджана имеют полное право лететь по всему периметру территории Азербайджанской республики, в том числе и над Карабахом.

Я думаю, что в ближайшее время войны уже не избежать. 11 июня было уничтожено трое солдат оккупационной армии, но Минобороны Армении и СМИ этой страны об этом умалчивают. А все потому, что о призывниках из Армении в Нагорном Карабахе вообще никто и ничего не может сказать, благо их нет вообще в списках войсковых частей. Эти уничтоженные солдаты вообще не считаются никем, в СМИ о них не пишут, даже родителям этих солдат запрещено что-либо говорить о своих погибших сыновьях.

Последнее обострение на фронте показывает: что-то происходит в Армении, и избиратели, отдавшие голос за Пашиняна, уже недовольны его присутствием. Как известно, в Армении и в Карабахе сегодня очень остро стоит вопрос межклановой борьбы, а переговоры с карабахскими сепаратистами у Пашиняна всегда провальные. Именно поэтому карабахские сепаратисты и спровоцировали обострение на фронте — на зло премьер-министру Армении, который сам по себе ненормальный человек, что особенно хорошо видно, если посмотреть последние его заявления, не состыковывающиеся одно с другим: или он говорит о перемирии, или он говорит о войне. Это иначе чем провокацией назвать нельзя.

Я считаю, что в такой ситуации официальный Баку уже не должен надеяться на какие-то переговоры. Я думаю, что следует немедленно бросить все силы на освобождение своих законных территорией военным путем.

Яна Мадатова

Minval.az