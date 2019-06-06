Российский публицист Александр Невзоров рассуждает о том, как ВЦИОМ умудрился «отрастить» недавно упавший рейтинг до невероятных размеров.

— Странный звук, который уже несколько дней беспокоит публику во всей России. Вот если вы прислушаетесь, вы его услышите. Вся Россия слышит этот странный звук. Он, действительно, загадочный, но я берусь объяснить его происхождение, – сказал Невзоров в эфире «Эха Москвы». – Дело в том, что ВЦИОМ никак не может остановить рост рейтинга Владимира Владимировича Путина.

Как вы помните, что опубликовав цифру 30% рейтинга, ВЦИОМ позже подробно объяснил, чем именно он накрылся. Только это накрытие произошло, раскаявшийся ВЦИОМ всю ночь растил рейтинг президента, отрастил его с 30% до 72%. Но рост вышел из-под контроля и теперь остановить его невозможно. Он давно уже измеряется трансфинитными числами Кантора и приближается к числу Грэма и всё растет. Потрясенный ВЦИОМ, вероятно, понял, что он может вырастить всё, что угодно в любых количествах.

Вот мы тут сидим, умничаем, а рейтинг, между прочим, продолжает расти. Куда девать излишки рейтинга, непонятно.

Нет, можно будет экспортировать в Венесуэлу, в Сирию, в Сомали. Там сразу всё наладится. Венесуэльцы и другие радостно согласятся голодать, затаптываться полицией, быть расстрелянными у всяких грязных стенок.

Вот, кстати говоря, Соловьев, чтобы я не забыл… нарзаном всеобщего презрения, обратился на этой неделе к президенту с требованием быть жестче и смертоноснее с врагами народа, со всякими инакомыслящими. Соловьев, он хочет крови. Купите ему кто-нибудь гематоген. А вообще, кстати говоря, выпуск гематогена — гематоген «Кровь врагов народа» — да, это было бы супертоваром и популярным продуктом в Росгвардии, в Совете Федерации.

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