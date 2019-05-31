Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил о готовности к расширению взаимовыгодного партнерства с Азербайджаном, сообщает туркменское государственное информационное агентство.

Бердымухамедов принял в Ашхабаде премьер-министра Азербайджана Новруза Мамедова, принимающего участие в заседании Совета глав правительств стран-участниц СНГ.

«Сегодня отношения между странами развиваются весьма успешно, благодаря наличию огромного потенциала и готовности двух стран к расширению взаимовыгодного партнерства»,- приводит информагентство слова Бердымухамедова.

Стороны также обсудили различные направления двусторонних отношений, подчеркнули наличие больших возможностей и перспектив для эффективного партнерства в торгово-экономической, энергетической сфере.

«Туркменистан и Азербайджан располагают значительными запасами нефти и газа, что создаёт оптимальные условия для организации долгосрочных поставок энергоносителей в страны Евразийского континента»,- отметили собеседники.

Бердымухамедов и Мамедов подчеркнули, что географическое положение двух стран, издревле связанных маршрутом Великого шелкового пути, также является благоприятным фактором для успешного сложения усилий в реализации проектов по формированию трансконтинентальных транзитно-транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад.

«Располагая современной транспортной и логистической инфраструктурой, включающей в себя морские порты на Каспии, Туркменистан и Азербайджан могут обеспечить оперативные, экономически выгодные перевозки грузов по кратчайшим маршрутам»,- отметили собеседники.

Наряду с этим, президент Туркменистана и премьер Азербайджана подчеркнули важность дальнейшего развития традиционного гуманитарного диалога, стимулирования плодотворных связей в сферах образования, науки и культуры, а также спорта и туризма.

Как сообщал ранее Minval.az, на днях США призвали Туркменистан через Азербайджан выйти на газовый рынок ЕС.

Minval.az