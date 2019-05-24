Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот переведен из оккупированного Нагорного Карабаха в одну из воинских частей в Ереване. Об этом сообщает сайт Armdaily.am.

Издание отмечает, что, сын премьера мог быть переведен в Армению из-за ожидаемых военных действий с Азербайджаном.

В Министерстве обороны Армении не опровергли данные СМИ, заявив, что «любой военнослужащий ВС РА в разное время и в разных местах может участвовать в разных сборах, экзаменах и военных учениях».

Ранее стало известно, что представители карабахских сепаратистов и армянской олигархии собираются свергнуть Пашиняна на фоне напряженности в отношениях премьера с самопровозглашенным режимом на оккупированных землях Азербайджана.

Стоит отметить, что на фоне углубляющегося политического кризиса в Армении Азербайджан проводит действительно масштабные учения, к которым привлечены до 10 тысяч военнослужащих, 150 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 35 самолетов и вертолетов. К тому же отрабатываются на этих учениях наступательные действия.

Minval.az