Российский и казахский лидеры Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора обсуждали решение последнего уйти в отставку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

«Главы государств говорили о решении прекратить исполнение полномочий президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 20 марта 2019 года», — говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны условились продолжать регулярные контакты в будущем.

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